In America il Var è finito in cantina

Senza crampi improvvisi al portiere della squadra che ha appena segnato. Senza sostituzioni lunghe minuti, senza massaggiatori che entrano in campo per poggiare pollice e indice sul tricipite dello sventurato calciatore. E soprattutto senza Var che blocca le partite in una suspense divenuta intollerabile a tutti. All’inizio, anni fa, c’era pathos: i telecronisti urlavano come Adani ogni volta che l’arbitro correva allo schermo. Il pubblico esultava, partivano ole e boati d’approvazione. Adesso, fischi. In Italia il minutaggio del gioco effettivo è tra i più bassi d’Europa e ce ne rendiamo conto appena varchiamo i confini e andiamo in Champions o Europa o Conference League. Qui da noi ogni occasione è buona per perdere tempo. Al Mondiale extralarge s’è visto qualcosa di nuovo, pur nel livello non eccelso degli arbitraggi (a cominciare da quello della finale, finita allo sloveno Slavko Vincic che un giorno spiegherà l’illuminazione che lo ha portato ad annullare il primo gol alla Spagna).

Collina, uno che faceva giocare molto e che adesso è il gran capo del settore arbitrale della Fifa, l’aveva detto: puniremo le perdite di tempo. Detto, fatto. Con l’unica conseguenza negativa che, siccome non si può più invocare il medico in campo per un pelo incarnato, per fermare un po’ il gioco ci si inventano risse improvvisate. A caso. Ma si rimedierà. E’ una buona lezione anche per il nostro campionato, che ogni anno tra luglio e agosto studia come rilanciarsi e tornare appetibile per investitori e campioni, cercando di non diventare una specie di lega polacca o scozzese. Qualcosa si potrà vedere già tra un mese, quando la Serie A ripartirà. A istruire gli arbitri, da questa stagione, ci sarà Daniele Orsato. Il duro e puro di Schio al quale il Var piaceva ben poco. Certo, pubblicamente diceva che lo strumento è necessario, bello, giusto, utile. Ma poi in campo, nel pieno della trance agonistica, Orsato rivelava una insofferenza per quello strumento che solo in rari casi offre valutazioni oggettive e indiscutibili (e infatti, nonostante l’abuso della “moviola”, si discute ancora). Almeno sul tempo effettivo, però, qualcosa si farà. Forse.