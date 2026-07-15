Ielo archivia “arbitropoli”, fascicolo fuffa che si poteva non aprire

Oltre agli arbitri, l’altra indagata-non indagata mediatica era l’Inter. Su cui da tempo è emerso che non ci sono rilievi, frasi, intercettazioni. Sopravvivono, per ora, una tranche di inchiesta a Monza sulle chiacchiere da Var e il fascicolo trasmesso alla Giustizia sportiva che potrà valutare se procedere per frode sportiva. Non è chiaro, ora, su quali basi. L’unica cosa chiara è che si tratta dell’ennesima inchiesta sul presunto “malaffare del calcio” basata sul nulla e che poteva tranquillamente non essere aperta, animata dalla volontà di protagonismo della magistratura di cui francamente si sarebbe fatto a meno.