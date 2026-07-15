La procura di Milano chiede l'archiviazione dell'inchiesta contro l'Inter e l'arbitro Rocchi

Si chiude con un'archiviazione l'inchiesta della procura di Milano sul presunto condizionamento delle designazioni arbitrali. Non sono emersi elementi tali da sostenere l'accusa di un sistema volto a influenzare la scelta dei direttori di gara, di cui erano accusati Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale autosospesosi dopo l'avviso di garanzia ricevuto lo scorso aprile, il suo vice Andrea Gervasoni e l'Inter. Il club nerazzurro è stato iscritto nel registro degli indagati e immediatamente archiviato.