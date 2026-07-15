La procura di Milano chiede l'archiviazione dell'inchiesta contro l'Inter e l'arbitro Rocchi
Dopo le indagini, iniziate ad aprile del 2026, non sono emersi elementi che provano una volontà di influenzare le designazioni dei direttori di gara. Per gli inquirenti non è stato riscontrato "un sistema strutturato volto a interferire sulle nomine". Gli atti passano ora a Figc e Coni per valutare eventuali profili di rilievo disciplinare
L'editoriale del direttore dopo la notizia dell'indagine
Le derive di un’Italia che si consegna alla gogna anche sul calcio
Dalla moda all’urbanistica fino al pallone: che differenza c’è tra una caccia alle streghe e una pistola fumante? L’indagine sul caso Rocchi, i punti che non tornano e l’orrore di consegnare lo stato di diritto al tribunale del popolo
Cosa sappiamo di “arbitropoli”? Niente, se non il metodo mediatico dei pm di Milano
Pare che nelle indagini condotte in silenzio sarebbero stati sentiti decine di arbitri. Si preannuncia il solito indecifrabile scenario da “fallo di confusione”. Nel quale però la procura milanese retta da Marcello Viola è ormai specialista. Basta scorrere l’elenco delle roboanti inchieste aperte con clamore di stampa, e sgonfiatesi in un attimo
Rocchi è accusato di preferire un arbitro anziché un altro. Cioè di aver fatto il suo mestiere
Arbitri, sorteggi e il solito ritorno al passato. La surreale messa in discussione dei poteri del designatore arbitrale: vent'anni dopo Calciopoli si tornano a invocare le palline, dimenticando che non salvarono nessuno