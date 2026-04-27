Rocchi è accusato di preferire un arbitro anziché un altro. Cioè di aver fatto il suo mestiere

Gianluca Rocchi può stare simpatico o antipatico, può essere considerato capace o incapace. Non c’è problema: ogni settimana gli arbitri vengono giudicati da giornali e tv, con i “voti” messi da chi il più delle volte non sa neanche come si fischia – no, non è semplice: bisogna dare il colpetto di lingua, lo insegnavano ai corsi per arbitro. Insomma, gli arbitri (e i loro capi) sono abituati a essere valutati, spesso a casaccio. Dormono bene lo stesso. Però una cosa dovrebbe essere evidente: il designatore arbitrale è insindacabile circa le sue scelte. Se Rocchi manda a dirigere il derby di Milano il signor Mario Rossi, sono affari suoi. La responsabilità è sua: è lì per quello. Fa quindi un po’ specie, leggendo i resoconti d’agenzia, che fra i capi d’imputazione a suo carico ci sia quello d’aver scelto questo arbitro altro anziché quell’altro.

Secondo le ricostruzioni, Rocchi avrebbe scelto Andrea Colombo (considerato dagli esperti il miglior prodotto della recente scuola arbitrale italiana) per Bologna-Inter del 20 aprile 2025 in quanto “gradito” ai nerazzurri. Poi avrebbe designato Daniele Doveri (arbitro di grandissima esperienza) per la semifinale di ritorno di Coppa Italia (23 aprile) in modo da sbarrargli la strada per la finale, così da accontentare sempre l’Inter, cui Doveri non piace. Peccato che nel frattempo, il 5 aprile, Doveri arbitri Inter-Parma. Un po’ astruso come ragionamento per varie ragioni. Intanto stiamo parlando di arbitri top: non c’è nessun Byron Moreno qui. E poi sarebbe arduo sostenere il ragionamento secondo cui, per favorire una squadra, si designa l’arbitro sgradito nella semifinale di ritorno (!) che vede la tal squadra impegnata. Da quando in qua si favorisce uno mandandogli il fischietto “nemico” nella gara che può valere la finale di un torneo?