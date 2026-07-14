Tour de France, la memoria di Tadej Pogacar

La memoria ci serve per facilitare il ragionamento, per migliorare l’efficienza del cervello ed essendo quello umano complesso e pieno di cose da fare, la nostra memoria è più lunga di quella di tanti animali.

La memoria nel ciclismo ha spesso a che fare con la storia, più spesso con la nostalgia. Se la prima è utile a dar seguito alla meraviglia, la seconda spesso fa rima con fregatura e ci pone nella disagevole condizione di preferire ciò che è stato a quel che c’è. Quel che c’è però è talmente robante che non trova tanti appigli in quel che è stato. Ed è una fortuna. A patto di non rimanere invischiato in ricordi delittuosi e tristanzuoli che spesso conducono al complotto invece che alla lietezza.

Di corridori capaci di quello di fare quello che sta facendo Tadej Pogačar ce ne sono stati pochi. Non guarda però al passato il campione sloveno, non è affar suo. Affar suo è il presente e il futuro e ciò che al momento gli viene assai naturale: essere il primo e da solo. Per quanto sarà così non è lecito saperlo, nulla è più equo e democratico degli anni che si sommano, per questo il campione del mondo prende a man bassa tutto quello che gli passa a portata di mano e tutto il resto se lo va a prendere. Soprattutto ciò che gli risulta familiare.

Una sciocchezza però sa essere più fastidiosa di un fatto grave. Quella sciocchezza andava lavata via. Tadej Pogačar ce l’ha fatta con uno scatto prepotente e sedici chilometri solitari, quindici dei quali davanti a tutti.

Una bellezza che è riuscita a sovrastare anche quella indomita e disperata che Richard Carapaz ha provato a donare e donarsi nonostante le sue gambe non siano quelle dei giorni migliori e più felici. Aveva provato a inseguire il coup de théâtre a trentotto chilometri dall’arrivo, in una tappa che facilmente suggeriva che non ci sarebbe stato scampo per i coraggiosi. Richard Carapaz però non difetta di coraggio e nemmeno di talento, ha tentato di ritagliarsi un posto nella memoria di questa Grande Boucle. Ci è andato vicino. Abbastanza vicino, non a sufficienza. Ci riproverà, nemmeno di testardaggine è manchevole l’ecuadoriano.

Richard Carapaz (Foto di Thibault Camus per Ap, via LaPresse)

Testardaggine che abbonda nella testa e nelle gambe di Remco Evenepoel, staccatosi nella penultima salita, capace però di non mollare, rientrare e staccare tutti nello strappo finale che portava al traguardo. Ha messo in saccoccia pochi secondi, pochi secondi però che hanno un peso enorme, che sono un monito a continuare a credere nel podio.