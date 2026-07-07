I Mondiali danno l'addio a Cristiano Ronaldo. Bye bye America

Ha pianto Cristiano Ronaldo al termine di Portogallo-Spagna. Piangeva perché quel 0-1 finale, arrivato al termine di una partita combattuta e piacevole decretava la fine di tutto: del suo Mondiale, dei suoi Mondiali. Cristiano Ronaldo quasi. Quel quasi è saltato fuori in tutta la sua disarmante semplicità e brutalità il 7 luglio del 2026. Per oltre novanta minuti il campione portoghese si è trovato al centro di un palco che un tempo calcava in modo sicuro e manipolava a suo piacimento, attore principale e autore allo stesso tempo, a fare invece lo spettatore protagonista, in continua ricerca di qualcosa che non avrebbe mai trovato. All’AT&T Stadium di Dallas ha provato invano a specchiarsi nella sua eternità, nella luce che un campione porta comunque in dote, perché insita in lui nel suo gioco. Dallas è però una città triste e i grattacieli rubano la scena per sbrilluccichìo, non ci può essere competizione. Avesse avuto più ragione che cuore si sarebbe fatto da parte, utilizzato lo stratagemma di un lieve infortunio. Cristiano Ronaldo però è animato dallo spirito indomito del campione, perché campione lo è stato e continua a esserlo, è immerso in un ricordo di meraviglia calcistica e di vittorie autoimposte. Troppo cuore batte in lui. . Piangeva perché quel 0-1 finale, arrivato al termine di una partita combattuta e piacevole decretava la fine di tutto: del suo Mondiale, dei suoi Mondiali. Cristiano Ronaldo si è sempre creduto quasi eterno . Il problema era il. Quelè saltato fuori in tutta la sua disarmante semplicità e brutalità il 7 luglio del 2026. Per oltre novanta minuti il campione portoghese si è trovato al centro di un palco che un tempo calcava in modo sicuro e manipolava a suo piacimento, attore principale e autore allo stesso tempo, a fare invece lo spettatore protagonista, in continua ricerca di qualcosa che non avrebbe mai trovato. All’AT&T Stadium di Dallas ha provato invano a specchiarsi nella sua eternità, nella luce che un campione porta comunque in dote, perché insita in lui nel suo gioco. Dallas è però una città triste e i grattacieli rubano la scena per sbrilluccichìo, non ci può essere competizione. Avesse avuto più ragione che cuore si sarebbe fatto da parte, utilizzato lo stratagemma di un lieve infortunio. Cristiano Ronaldo però è animato dallo spirito indomito del campione, perché campione lo è stato e continua a esserlo, è immerso in un ricordo di meraviglia calcistica e di vittorie autoimposte. Troppo cuore batte in lui.

Ha pianto Cristiano Ronaldo al termine di Portogallo-Spagna, ha salutato ancora i Mondiali, quelli che non è mai riuscito a vincere e che mai vincerà. L’età, la sua, non concede appello o grazia.

Il Belgio è sceso in campo con cattiveria e determinazione, se ne è fregato della forma e ha badato all’essenziale: fare più gol possibili. Ne ha realizzati quattro, anche perché davanti aveva una Nazionale stralunata, distratta da tutto quello che era accaduto con un centravanti, Folarin Balogun, a cui tremavano le gambe. Un disastro sportivo per intercessione presidenziale.