Perché i Giochi sono un affare

Secondo Banca Ifis, tra i fattori chiave per la riuscita della rassegna c’è in primis la collaborazione pubblico-privato. Uno strumento fondamentale per co-finanziare l’evento, sia come volume economico sia come riconoscimento da parte dei cittadini: in totale parliamo di 55 sponsor diversi per 500 milioni di ricavi. La diffusione dei Giochi ha inoltre amplificato l’attività dei territori più di quanto ipotizzato: le immagini delle varie destinazioni - Milano poliedrica, Cortina da cartolina - sono cresciute di pari passo con l’entusiasmo dei turisti (2,5 milioni, di cui il 45 per cento di stranieri rispetto al 32 calcolato in origine). E la visibilità media in oltre cento Paesi, insieme a una legacy infrastrutturale di lungo periodo, ha rafforzato la competitività di quegli stessi luoghi ospitanti. Il successo di Milano Cortina si riflette anche nelle Paralimpiadi: non solo un comprovato simbolo di inclusività, ma ormai un evento nell’evento capace di attrarre un pubblico appassionato e in costante crescita - misurabile tra gli oltre 400mila spettatori in loco e un valore economico stimato di 250 milioni. Senza contare i 471 milioni di investimenti erogati in accessibilità tra Lombardia e Veneto.

Il volano di questi dati, all’interno di un vero e proprio ciclo virtuoso, si riflette nell’alta esposizione mediatica di queste Olimpiadi invernali. Un punto di forza a 360 gradi: pubblico più ampio, tante storie di successo che ispirano e creano engagement, analisi e conversazioni fra gli appassionati capaci di protrarsi oltre la durata dell’evento. Il febbraio olimpico ha registrato 23 miliardi di visualizzazioni sui social – TikTok, Instagram, YouTube –, accompagnate da un miliardo di interazioni e 28 milioni di contenuti pubblicati. C’è stata così una rampa di lancio anche per gli stessi atleti, ben oltre i singoli momenti di gara: basti pensare che Alysa Liu, bi-campionessa nel pattinaggio artistico per gli Stati Uniti, è diventata un’autentica superstar (da 300mila a oltre 5 milioni di follower su Instagram). Mentre una leggenda come Lindsey Vonn è stata protagonista anche nell’ambito del suo infortunio in mondovisione (poi documentato dall’ospedale di Treviso in cui era ricoverata: un reel da oltre 55 milioni di visualizzazioni). Per un mese, insomma, l’Italia è stata al centro della scena digitale internazionale. E sportiva, ed eventistica. Non era una scommessa facile da vincere, ma a posteriori possiamo aggiungere un altro oro al medagliere.