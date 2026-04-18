Dove è finita tutta la loro superbia, la loro potenza? Ecco perché bisogna stare molto attenti quando si esercita un potere, attenti agli altri si, senza dubbio, nessuno merita di essere sopraffatto da chi comanda, ma attenti anche a sé stessi, sottraendosi al rischio di diventare delle disgraziate caricature. Perché il successo di certi uomini lo decreta la storia, con cui tutti i potenti del mondo, prima o poi, dovranno fare i conti. Riducendo di parecchio la geografia di queste semplici considerazioni, mi rivolgo ai potenti del calcio. Siate ironici e seri al tempo stesso. Smettetela di pensare che una poltrona vagante sia la vostra poltrona, solo perché nella vita ne avete collezionate parecchie. Non fate della vostra vanità una firma, un segno di riconoscimento, a meno che l’ambizione non sia quella di cambiare lo stato delle cose, compiacendovi (vi sia concesso) di aver migliorato la vita di tutti. Ecco, questa dovrebbe essere la missione di un potente, far crescere l’erba intorno a lui, e poi un giardino con tanti fiori, alberi infiniti (come cantava Gino, il grande Gino), sotto un cielo azzurro di giorno e stellato di notte. Nessuno tratterà un uomo di potere che possiede la visione di un cambiamento radicale in nome della bellezza, e parlerei anche della pace in questi tempi, come un soggetto ridicolo. Anzi quest’uomo sarà visto come un super man che cammina su acque solide che lo sostengono. Un Gesù laico, in grado di sorridere delle proprie debolezze, magari con una ciambella ai fianchi per paura di annegare, ma illuminato a tal punto da farci credere che la storia un giorno cambierà. Mostrando a tutti, me compreso, quale sia il lato migliore del potere.