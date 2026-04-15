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Trump ancora contro Meloni: "Non abbiamo più lo stesso rapporto"
Il presidente americano torna a parlare del rapporto con il governo italiano e usa parole di condanna verso la premier. Critiche anche ai paesi alleati della Nato: "Perché spendiamo centinaia di miliardi di dollari all'anno se non ci sostengono?"
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15 APR 26
Ultimo aggiornamento: 01:29 PM
epa12037068 US President Donald Trump (L) greets Italian Prime Minister Giorgia Meloni (R) at the White House, Washington, DC, USA, 17 April 2025. EPA/WILL OLIVER
Dopo l'intervista al Corriere della Sera, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump torna a parlare dell'Italia e della premier Giorgia Meloni a Fox News. "Non abbiamo più lo stesso rapporto. Lei è stata negativa. Con chiunque abbia rifiutato di aiutarci in questa situazione con l'Iran, non abbiamo lo stesso rapporto", ha detto Trump alla giornalista che le chiedeva dell'Italia.
Il presidente ha criticato la Nato nel suo complesso per la scarsa partecipazione al conflitto contro l'Iran. "Perché spendiamo centinaia di miliardi di dollari all'anno per la Nato se non ci sostengono? Se non ci sostengono sulla questione iraniana, non ci sosterranno nemmeno su un tema ben più importante dell'Iran?", si è chiesto Trump.
Parlando dello Stretto di Hormuz, Trump ha aggiunto che l'Italia riceve molto petrolio da quell'area e si è detto stupito che nonostante questo il governo non voglia partecipare al conflitto. "Puoi passare per lo Stretto di Hormuz, oppure direttamente attraverso Hormuz", ha aggiunto spiegando di aver chiesto "quale fosse meglio: mi hanno detto che vanno bene entrambi, puoi chiamarlo in entrambi i modi. L'unica cosa è che non puoi chiamarlo 'Stretto Trump'", ha affermato il presidente: "Quell'idea non gli piace".