Trump ancora contro Meloni: "Non abbiamo più lo stesso rapporto"

Dopo l'intervista al Corriere della Sera, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump torna a parlare dell'Italia e della premier Giorgia Meloni a Fox News. "Non abbiamo più lo stesso rapporto. Lei è stata negativa. Con chiunque abbia rifiutato di aiutarci in questa situazione con l'Iran, non abbiamo lo stesso rapporto", ha detto Trump alla giornalista che le chiedeva dell'Italia.

Il presidente ha criticato la Nato nel suo complesso per la scarsa partecipazione al conflitto contro l'Iran. "Perché spendiamo centinaia di miliardi di dollari all'anno per la Nato se non ci sostengono? Se non ci sostengono sulla questione iraniana, non ci sosterranno nemmeno su un tema ben più importante dell'Iran?", si è chiesto Trump.