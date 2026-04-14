Maduka Okoye ha ammosciato San Siro

"Se vuoi battere il portiere tira forte, cerca di calciare il pallone in modo che si abbassi, se poi tra te e il portiere ci sono diversi uomini ancora meglio, entrerà quasi sicuramente". Insegnava questo un esperto Rivelino, uno tra i giocatori con il tiro più forte e preciso del calcio brasiliano a un giovane Toninho Cerezo durante il ritiro pre Mondiali 1978. Un consiglio abbastanza comune, non per questo meno efficace.

Dopo l'intervento del portiere dell'Udinese San Siro si è ammosciato, come se quella parata gli avesse tolto decibel alla voce dello stadio.

Le tre migliori parate della 32esima giornata di Serie A

La classifica dopo 32 giornate

1. Mike Maignan (Milan), 31 punti;

2. Mile Svilar (Roma), 29 punti;

3. David De Gea (Fiorentina), 27 punti;

4. Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Wladimiro Falcone (Lecce) e Arijanet Murić (Sassuolo), 23 punti;

8. Michele Di Gregorio (Juventus), 21 punti;

9. Ivan Provedel (Lazio), 19 punti;

10. Edoardo Corvi (Parma), 18 punti;

11. Emil Audero (Cremonese), 17 punti;

12. Yann Sommer (Inter), 13 punti;

13. Maduka Okoye (Udinese) e Alberto Paleari (Torino), 10 punti;

15. Nicola Leali (Genoa), 9 punti;

16. Federico Ravaglia (Bologna), 8 punti;

17. Jean Butez (Como), 6 punti;

18. Nicolas (Pisa) e Łukasz Skorupski (Bologna), 5 punti;

20. Vanja Milinković-Savić (Napoli) e Adrian Šemper (Pisa), 4 punti;

22. Zion Suzuki (Parma), 3 punti;

23. Edoardo Motta (Lazio), 2 punti;

24. Justin Bijlow (Genoa), Franco Israel (Torino), Lorenzo Montipò (Hellas Verona), 1 punto.