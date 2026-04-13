La seconda di fila di Rory McIlroy all'Augusta Masters 2026

Augusta non dimentica nemmeno stanotte. Alla fine Rory McIlroy ha vinto, ma lo ha fatto come succede qui, senza mai chiudere davvero fino all’ultimo colpo, con un margine minimo, -12 contro il -11 di Scottie Scheffler, dopo una domenica in cui il vantaggio si è assottigliato ed è rimasto sempre in bilico più di quanto dicesse il punteggio.

McIlroy è entrato in una lista brevissima, quella di chi è riuscito a vincere il Masters per due anni consecutivi. Quella con Jack Nicklaus nel 1965 e 1966, Nick Faldo nel 1989 e 1990, Tiger Woods nel 2001 e 2002, una sequenza che ha detto molto più di qualsiasi commento, perché ad Augusta difendere è sempre stato più difficile che vincere la prima volta. Con questo successo. Quella con Jack Nicklaus nel 1965 e 1966, Nick Faldo nel 1989 e 1990, Tiger Woods nel 2001 e 2002, una sequenza che ha detto molto più di qualsiasi commento, perché ad Augusta difendere è sempre stato più difficile che vincere la prima volta.

tee, segno che qui si poteva sbagliare molto purché si sbagliasse nel modo giusto, recuperando, accettando, aspettando. Poi il sabato, il vero Moving Day, ha riaperto tutto. Il suo torneo è stato una storia doppia, dominio nel secondo giro, chiuso a -12 con sette colpi di vantaggio, il margine più largo visto negli ultimi anni, e allo stesso tempo costruzione imperfetta, primo in classifica ma penultimo nella precisione dal, segno che qui si poteva sbagliare molto purché si sbagliasse nel modo giusto, recuperando, accettando, aspettando. Poi il sabato, il vero Moving Day, ha riaperto tutto. McIlroy ha perso terreno proprio dove serviva controllo, mentre Cameron Young ha giocato il giro della giornata, 65 senza errori, ha recuperato sette colpi e si è portato in testa a pari, trasformando il torneo in una partita aperta.

La domenica ha rimesso ordine, ma non lo ha semplificato. Young è rimasto lì ma non ha chiuso, +1 nel giro finale, mentre McIlroy ha gestito senza brillare, quanto bastava per restare davanti. Tyrrell Hatton, Russell Henley e Justin Rose si sono fermati a -10, dentro il torneo ma mai davvero in controllo.