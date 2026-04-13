Il ritorno della Ferrari che sa solo vincere

Questa volta però le incognite sono ancora più del solito perché la concorrenza (Toyota, Bmw e Alpine) ha giocato il cosiddetto “Joker Evo” per intervenire massicciamente sulle vetture dello scorso anno. La Ferrari no. La 499P è evoluta solo nell’aerodinamica, dopo che è cambiata la galleria del vento scelta dalla Fia per omologare le auto rendendo obbligatoria una riomologazione per tutti. Una mossa che ha coinvolto tre aspetti. Il cambio della galleria del vento da Sauber a Windshear, quindi dalla Svizzera agli Stati Uniti. Una nuova raccolta e analisi dei dati con nuovi punti di misura in galleria del vento. E una ridefinizione della finestra di prestazioni. Così l’hanno spiegata Antonello Coletta e Ferdinando Cannizzo. Ferrari ha preferito sviluppare la 499P senza usare il ”Joker” che avrebbe permesso una rivoluzione: “Abbiamo preferito tenercelo in tasca per il futuro”.

Ferrari contava sui test precampionato per capirci di più, ma anche quelli sono saltati e con le auto già in Bahrain è stato possibile effettuare solo un test a Imola. Così si arriva in gara con le carte coperte e sarà la 6 ore del Santerno a leggere la mano al campionato. “Ci sono diverse incognite dovute al cambio dell’aerodinamica, alla nuova costruzione delle gomme e ai nostri avversari che porteranno vetture nuove – spiega Antonello Coletta, il grande capo del progetto Le Mans – Arrivare al primo appuntamento senza i test che avevamo programmato complica le cose, anche perché chi gareggia nel campionato Imsa in America ha già disputato una 24 ore a Daytona e una 12 ore a Sebring e ha potuto effettuare molti test…”. Coletta non cerca scuse, non è il tipo. E dice nulla neppure del BoP (Balance of Performance) che è cambiato e potrebbe complicare ulteriormente le cose. Assurda la regola Fia che vieta ai team anche solo di nominare il BoP, come se nel calcio si vietasse agli allenatori di parlare dell’arbitro.