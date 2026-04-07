La Serie A suona ancora, nonostante Zenica

Tra chi piange per le nuove generazioni senza l’esperienza mondiale, e chi sta già scegliendo la squadra da tifare in estate, è bastato che Lautaro Martínez tornasse alla sua “Parklife” domenicale per mettere le cose a posto in vetta, nonostante l’ossatura ner-azzurra con Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Federico Dimarco sia scornata dalla Bosnia. Tutti i discorsi relativi alla sterilità dell’Inter, alle punte che non si integrano, all’apatia di Marcus Thuram sono stati spazzati via dalla performance dell’argentino: “Confidence is a preference for the abitual voyeur”, cantavano i Blur.



Risponde solo il Napoli di Antonio Conte, prossimo al ritorno in Federazione, il quale starà maledicendo tutti gli infortuni che lo hanno privato a lungo, per dire, di Kevin de Bruyne e Scott Tominay, di Giovanni Di Lorenzo e David Neres, per non dire della defezione di Romelu Lukaku e dell’ultimo stop riguardante Rasmus Højlund: eppure segna e vince ancora, grazie a Matteo Politano -un altro dei delusi dallo spareggio- e all’altro ingresso di Alisson Santos (ma anche di Giovane Santana), là dove la panchina ristretta diventa una virtù. Facile dire “I can change” con James Murphy, se i cambi sono questi…