Dopo Udinese-Como, ecco da cosa non deve ripartire il calcio italiano

Piccola nota a margine, in panchina sedevano Cesc Fàbregas e Kosta Runjaić, uno spagnolo e un tedesco.

Per ironia della sorte, al termine dei novanta minuti il risultato finale di questa partita senza italiani è stato quello tipico "all'italiana": uno zero a zero. Con questo punteggio, l'Udinese arriva a quaranta punti in campionato raggiungendo così la quota salvezza, mentre il Como rallenta la sua corsa alla Champions League facendosi rimontare due punti dalla Juventus che ha vinto in casa contro il Genoa.

Certo nessuno si sarebbe aspettato che la Serie A avrebbe preso subito dei piccoli accorgimenti per non ritrovarsi tra quattro anni con una delusione che ormai sa tanto di rassegnazione. Una settimana non è sufficiente neanche per iniziare a pensare a come mettere in atto un piano per ridare lustro a quello che viene considerato - chissà per quanto altro ancora, visto che negli ultimi anni le gioie sono arrivati da quelli che l'ex presidente Gravina considera "sport dilettantistici" - lo sport nazionale.