L'Italia vince anche la prova maschile dello slittino doppio. L'oro di Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner

Dopo nemmeno un'ora dalla vittoria di Andrea Vötter e Marion Oberhofer, anche la coppia maschile vince sulla pista di Cortina

L'improbabile si è realizzato. Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner hanno vinto la medaglia d'ora nello slittino doppio maschile, che per la prima volta nella storia si è diviso in due. Da una parte gli equipaggi maschili, dall'altro quelli femminili. Il finale lo stesso: l'Italia davanti a tutti.

Nemmeno un'ora dopo la vittoria della coppia azzurra formata da Andrea Vötter e Marion Oberhofer, Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner hanno fatto lo stesso. Ma se le colleghe partivano per ultime con il miglior tempo nella prima manche, la coppia maschile aveva chiuso la prima manche al terzo posto. Una medaglia era alla loro portata, l'argento lo potevano contendere agli austriaci, ma l'oro no, sembrava impossibile. E invece la coppia americana formata da Marcus Mueller e Ansel Haugsjaa ha prima pasticciato, poi ha sbagliato, infine combianto il disastro. Gli errorini nella parte alta della pista degli azzurri sono sembrati roba da niente.

Chi vince in uno sport come lo slittino lo fa sempre, o quasi, per merito. A sbagliare a quelle velocità ci vuole un attimo, chi ne fa meno di solito è davanti. Ed Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner ne hanno fatti meno di tutti. Poi, prima alla Chicane Sopiazes, poi alla Tofana, hanno realizzato il capolavoro di velocità e precisione.

Per la Nazionale azzurra è la terza medaglia nello slittino. La prima l'ha presa Dominik Fischnaller, oggi è arrivata la doppia gioia nel doppio.