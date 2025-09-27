Il calcio libero del Milan di Allegri

Modric, Rabiot e Pulisic: il cuore libero del nuovo Milan. Quando il calcio dei ruoli vince su quello delle posizioni

Sinceramente non riesco a dare torto a chi sostiene che le partite di calcio ormai si assomigliano tutte. È una questione legata a più fattori, su tutti, le posizioni. Molte squadre si fondano sulle posizioni, che differiscono dai ruoli. Le posizioni sono parte di un disegno schematico, i ruoli appartengono alle caratteristiche dei giocatori (sintesi). Ci sono squadre che abusano delle posizioni, dimenticandosi i ruoli. È un ragionamento che si lega in maniera stretta alle capacità tecniche del singolo. Una squadra che abusa delle posizioni, vanta giocatori tecnicamente scadenti. Una che invece privilegia i ruoli può beneficiare di calciatori dotati di grande tecnica individuale.

Faccio un esempio, il Manchester City . La squadra di Guardiola cambia con rapidità e frequenza il fronte del gioco. Lo fa con lanci trasversali (traccianti veri e propri), o con una ragnatela velocissima di passaggi. Quando non riesce a penetrare le difese organizzate (vedi il Napoli), ci prova con il dribbling, di cui lo specialista è Doku. In questo tourbillon, si alternano le posizioni e si esaltano i ruoli, la manovra da statica si fa dinamica e la partita si accende. Sono molti anni che in Italia il calcio si gioca lentamente, e causa dell'abuso della tattica e di una certa insufficienza tecnica. Questo determina l'esasperazione delle posizioni, con giocatori che restano nelle rispettive zone, in attesa che accada qualcosa (ma di solito non accade nulla di speciale). Da qui la noia, la ripetitività, e la mancanza di libertà.