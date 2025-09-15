Arijanet Muric ha stupito Zaccagni

Grazie a un intervento del portiere kossovaro, il Sassuolo è riuscito a battere la Lazio e a vincere la prima partita dal suo ritorno in Serie A

Una parata è una festa negata che per prima cosa si manifesta negli occhi di chi la subisce. A Reggio Emilia, al Mapei Stadium, domenica 14 settembre 2025, al sessantesimo minuto di Sassuolo-Lazio, gli occhi di Mattia Zaccagni sono diventati due palle di stupore e disappunto. Perché al sessantesimo minuto di Sassuolo-Lazio, Mattia Zaccagni aveva colpito la palla di testa da più o meno sei metri dalla linea della porta (poco oltre l'area piccola) nella maniera più infida, e proprio per questo consigliata, possibile. Dall'alto verso il basso, facendola rimbalzare a circa quattro metri (forse meno) da quella linea passata la quale si può festeggiare il gol.

Alla scuola calcio dicono sempre che è meglio colpire la palla di testa in questo modo: dall'alto verso il basso. Perché così si rende ancor più difficile l'intervento del portiere, aumentando le possibilità di beffarlo. Figurarsi quando il pallone viene colpito a sei metri dalla porta. Figurarsi quando il pallone attraversa tutta l'aria di rigore grazie a un cross potente e preciso. Per un estremo difensore è quasi impossibile evitare la festa avversaria.

Quasi impossibile.

Perché Arijanet Murić, numero 49 del Sassuolo, alla seconda partita da titolare in Serie A, è riuscito a non farsi superare lasciando nel volto di Mattia Zaccagni un'espressione incredula, rendendo i suoi occhi due palle di stupore e disappunto. E ci è riuscito recuperando equilibrio e posizione dopo che il pallone crossato da Mattéo Guendouzi lo aveva superato, intuendo cosa avrebbe fatto Mattia Zaccagni, aprendo le braccia tuffandosi e mettendo la mano dove serviva metterla. E in tutto questo è riuscito pure a fare quel movimento di polso necessario per alzare a campanile il pallone.

C'è un in porta per il Sassuolo

La parata su Zaccagni vale come un gol! #SassuoloLazio #SerieAEnilive #DAZN pic.twitter.com/nmeSxVOutl — DAZN Italia (@DAZN_IT) September 14, 2025

Una parata che meritava lo sguardo dell'attaccante della Lazio. Una parata che valeva una vittoria ancor prima che Fadera segnasse il gol dell'1-0.

Le tre migliori parate della terza giornata di Serie A

1. Arijanet Murić al 61esimo minuto di Sassuolo-Lazio - 5 punti

2. David De Gea al 23esimo minuto di Fiorentina-Napoli - 3 punti

3. Elia Caprile al 7mo minuto di Cagliari-Parma - 1 punti

La classifica

1. Wldimiro Falcone, Nicola Leali e Arijanet Murić, 5p

4. Ivan Provedel e David De Gea, 4p

6. Mile Svilar, 3p

7. Elia Caprile, 1p

Questa è la seconda puntata di Guanti sporchi, un divertissement calcistico-narrativo sui numeri uno della Serie A e sulla parata che in qualche modo ha reso migliore, almeno dal punto di vista di quella minoranza che si veste diversamente dagli altri in campo, il fine settimana calcistico.