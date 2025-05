Carlo Ancelotti sulla panchina del Brasile. Forse

Il presidente della Federcalcio brasiliano ha annunciato che sarà l'allenatore del Real Madrid il prossimo ct della Seleção. Due sono i problemi: la tempistica e l'annuncio

Alla Federcalcio brasiliana è da un po' che le cose sono confuse. E ben da prima che Ednaldo Rodrigues fosse stato eletto alla guida della CBF. Ciò che è riuscito a fare Ednaldo Rodrigues è rendere tutto ancor più surreale.

Il presidente dice di essere un sognatore, racconta di aver visto in sogno il ritorno di un grande Brasile calcistico e che questo sogno lo vuole inseguire e renderlo reale. Per questo da quando è a capo della Federcalcio brasiliana vuole portare Carlo Ancelotti alla guida della Nazionale. Già nel 2023 Ednaldo Rodrigues aveva detto che Carlo Ancelotti avrebbe guidato la Seleção "per guidarla alla vittoria del Mondiale 2026". Lo voleva a tal punto che l'avrebbe voluto anche a mezzo servizio, lasciandolo sulla panchina del Real Madrid. Ci fu chi diede per buona l'ipotesi. I Blancos però non avevano nessuna voglia di condividere con il Brasile il proprio allenatore e non se ne fece niente.

Ora che Carlo Ancelotti dovrebbe lasciare il Real Madrid a fine stagione, Ednaldo Rodrigues ha deciso che era ora di dare ufficialità al corteggiamento: "Carlo Ancelotti guiderà il Brasile fino al Mondiale del 2026 e allenerà la squadra nelle prossime due partite di qualificazione contro Ecuador e Paraguay, il mese prossimo", ha annunciato la Federazione calcio del Brasile, con tanto di dichiarazione del presidente: "Portare Carlo Ancelotti alla guida del Brasile è più di una mossa strategica. È una dichiarazione al mondo che siamo determinati a riconquistare il primo posto sul podio. È il più grande allenatore della storia e ora guida la nazionale più forte del pianeta. Insieme, scriveremo nuovi gloriosi capitoli per il calcio brasiliano".

Molto probabilmente andrà davvero così questa volta. Eppure c'è un problema. Carlo Ancelotti ha un contratto con il Real Madrid fino al 2026 e dovrà essere risolto. Il rapporto tra Florentino Perez e l'allenatore è buono, per cui non ci dovrebbero essere problemi a trovare una soluzione. Il problema è la tempistica dell'annuncio. Del tutto inopportuna considerando che i Blancos, che in ogni caso non possono più vincere la Liga, giocheranno martedì per garantirsi la quasi matematica certezza di arrivare secondi dietro al Barcellona.

Oltre alle tempistiche, l'altro problema è il claim dell'annuncio: "Lui è il miglior tecnico della storia e ora è alla guida della miglior nazionale del pianeta". In Brasile hanno sorriso. La Nazionale che ha vinto più Mondiali della storia è dal 2002 che non vince e dal 2014 che non raggiunge le semifinali della Coppa del mondo.