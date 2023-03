Tra incertezze e polemiche, la Juventus batte l'Inter e di colpo sembra serena

Una partita intensa, non bella come spesso accade nei derby d'Italia. La decide Kostic, protestano i padroni di casa per un presunto fallo di mano di Rabiot nell'azione del gol. I bianconeri si riprendono il centro della scena, plasmati dalla duttilità di Allegri. Mentre il ciclo di Inzaghi in nerazzurro è sembrato chiudersi

Il romanzo della profondissima incompatibilità calcistica e antropologica tra Inter e Juventus ha vissuto ieri sera un nuovo capitolo. Da un lato l'analisi della sconfitta si riduceva, anche un po' sadicamente, alla dissezione dell'episodio decisivo, anzi di quei pochi fotogrammi attorno al primo controllo di Adrien Rabiot, a cominciare da Simone Inzaghi che per l'ennesima volta ha flirtato con la caricatura di sé stesso: e se gli avessero chiesto che ore fossero o cosa volesse per cena, avrebbe continuato a rispondere di Rabiot. Dall'altro lato – anche con una punta di compiacimento, evidente nei ghigni di Massimiliano Allegri – l'accorato invito a “parlare di calcio”, che noi della Juve mica ci lamentiamo quando gli arbitri ci danno torto – e certo, mica era Allegri quello che per due mesi, un'intervista sì e una no, si è attribuito arbitrariamente i due punti in più della Salernitana: ma andiamo avanti. È la commedia umana, dunque anche calcistica, che nell'episodio di oggi propone un Rabiot versione Keyser Soze. Lo ricordate? Il diabolico personaggio interpretato da Kevin Spacey nei “Soliti Sospetti”, che riusciva a prendere per il naso un plotone di detective nascondendogli una verità che avevano letteralmente sotto gli occhi. Così Rabiot ha battuto le occhiute telecamere del VAR, non una ma due volte in una settimana, e tutti i moviolisti del mondo hanno dovuto aggrapparsi al burocratese dell'espressione “immagini non chiare”.