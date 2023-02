Spalletti, il Pulcinella che comincia a piacere

Qualche anno fa era un distastro, cercava la polemica su tutto. Poi ha cominciato a diventare, se non proprio simpatico, almeno molto comunicativo. Ora a Napoli sta dando il meglio, come una maschera allegra

Ogni tanto mi chiedo quanto faccia una faccia. Nel senso, quanto incidano sulle opinioni che si hanno di una persona i cosiddetti tratti somatici, tirando in ballo la fisiognomica, disciplina che deduce il carattere di un uomo/donna dal suo aspetto fisico, soprattutto i lineamenti e l’espressività del volto. Mi pongo una domanda, è giusto attribuire all’estetica una morale? Siccome per natura sono piuttosto impreparato a dare risposte, direi che in generale non lo so, ma per quanto mi riguarda decisamente si. Adesso che mi sono autodenunciato, proseguo, lasciando a voi un giudizio finale.