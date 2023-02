Il cognome giusto e una bella foto: così i grillini sono sbarcati in Parlamento

Secondo un paper che verrà pubblicato sulla rivista Contemporary Italian Politics, la selezione dei vari Di Battista, Di Maio e Toninelli nel 2012 sarebbe stata facilitata dall'interfaccia usata per le parlamentarie. Premiati i primi in ordine alfabetico, con un'immagine migliore, i giovani e le donne

Alessandro Di Battista, Luigi Di Maio, Vito Crimi o Laura Castelli sono stati eletti per la prima volta grazie a un cognome giusto e a una bella foto? Sembra solo l’ennesima stravaganza grillina, eppure c’è uno studio che potrebbe dimostrarlo scientificamente. Una ricerca che semina dubbi anche sulle ultime parlamentarie, dove sarebbero stati favoriti i deputati e i senatori uscenti. Dall’uno vale uno in cui vince chi viene prima in ordine alfabetico al nuovo M5s di Giuseppe Conte che premia l’usato sicuro. Nessun complesso intruglio digitale dei nerd della Casaleggio Associati, niente trucchi cervellotici per pilotare pacchetti di voti online. Il segreto per sbancare alla lotteria a Cinque Stelle è la schermata che appare sul pc dell’attivista che si appresta a scegliere i cittadini da portare in Parlamento.