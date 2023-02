Il Super Bowl tra le strade di Filadelfia

The streets of Philadelphia, le strade di Filadelfia, cantate trent’anni fa da Bruce Springsteen, erano quelle percorse da un disgraziato malato di Aids, incapace di aiutarsi e di farsi aiutare, strofe sconsolate e senza speranza a supporto del film, Philadelphia appunto, che raccontava il tormento di un Tom Hanks avvocato di successo licenziato per la sua omosessualità e la sua condizione di infetto. Passati tre decenni, l’Aids non ha più quella rilevanza ma le strade di Philadelphia inducono cupezza per un altro motivo, la violenza, specialmente con armi da fuoco: praticamente tutti i candidati a sindaco, che entrerà in carica a inizio 2024, hanno dichiarato l’intenzione di voler immediatamente chiedere lo stato di emergenza, e non sarebbe la prima volta. Problema peraltro comune alla stragrande maggioranza delle metropoli americane, quasi tutte governate da democratici, spesso impiccati tra la richiesta di maggiore sicurezza di una parte dei residenti e pressioni di vari gruppi contrari a qualsiasi restrizione.

