Parte la corsa al Super Bowl: iniziano i playoff Nfl. Tutto quel che c'è da sapere

Dopo che l’intero mondo NFL – e non solo – ha trattenuto il fiato per interminabili giorni nell’attesa di aggiornamenti positivi su Damar Hamlin, lo sfortunatissimo giocatore dei Buffalo Bills vittima di un arresto cardiaco durante una partita contro i Cincinnati Bengals, ci si può nuovamente concentrare sullo sport. Hamlin è stato recentemente dimesso, le sue condizioni migliorano di giorno in giorno e i medici hanno previsto una guarigione completa che non sembrerebbe precludergli un eventuale ritorno in campo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE