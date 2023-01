Sulla condanna alla Juventus Repubblica finisce nel pallone

Ci voleva lo scandalo della Juve, la squadra del gruppo Gedi, per trasformare il giornale della questione morale (degli altri) in un giornale fieramente garantista. Grazie mille, conflitto di interessi

La vicenda della pesante penalizzazione, 15 punti nel campionato in corso di serie A, inflitta alla Juventus dalla Corte d’appello della Federcalcio attende (e necessita) di essere chiarita dalle motivazioni della sentenza, a fine gennaio. Per ora rimane ad aleggiare come una perturbazione artica sopra la curva bianconera, per metà orgogliosa e per metà indignata con la propria dirigenza, e sopra le curve di diverso umore di altre tifoserie. E lì converrebbe lasciarla, prendendo però atto che le sentenze, se rese esecutive prima che l’iter della giustizia sia concluso, provocano danni e anomalie poi difficilmente emendabili. La sentenza dei 15 punti dimostra almeno una cosa: in Italia c’è un solo sistema messo peggio del sistema calcio, ed è il sistema della giustizia, di cui quella sportiva è un ricalco.