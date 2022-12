Le rate non sono un regalo. Ma il calcio è davvero fuori budget

L’inutile campagna populista contro la rateizzazione per i club. Quali sono i veri problemi del sistema calcio in Italia (e non solo in Italia)

Dice il ministro dello Sport Andrea Abodi, mostrandosi equanime, “non amo il giustizialismo”. Però non nasconde il brivido di un avviso ai naviganti: “Per quanto riguarda il caso Juventus si tratta di un club che probabilmente non rimarrà il solo. Ci permetterà di fare pulizia”. Tralasciando il caso torinese, a tema è ancora una volta lo stato di salute, non buonissimo, del calcio italiano: inteso come un sistema più finanziario che capitalistico, non di rado ancora familistico, nel complesso mal governato e con numerosi sprofondi di bilancio che si cerca fin che si può di tenere nascosti.