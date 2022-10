Il racconto dello sport va in scena a Macerata

Maria Sole Ferrieri Caputi è e soprattutto sarà, un ottimo arbitro. Ma bisogna riconoscere anche che gode innegabilmente di un vento a favore mediatico e istituzionale. Occhio ai giochetti retorici per santificare le minoranze a prescindere, isolandole in una teca di vetro per paura che poi si moltiplichino e mettano davvero in discussione lo status quo