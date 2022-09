Ramondino, non è una sorpresa. L'intervista

Se in un campionato dove allenano Ettore Messina e Sergio Scariolo, tu sei il coach della squadra sorpresa dell’anno, fai un pieno d’orgoglio che potrebbe bastare per farti volare senza razzi sulla luna. Marco Ramondino però non si accontenta. Non lo ha mai fatto da quando ad Avellino ha cominciato a frequentare la palestra della Scandone, una società dove ha fatto di tutto. Dalle pulizie ai fax, dal giocatore di minibasket all’allenatore. Avellino è il punto di partenza, essere l’allenatore della Bertram Tortona, la neopromossa che è diventata la rivelazione della scorsa stagione (finale di Coppa Italia, semifinale di playoff) non è il punto d’arrivo perché lui Tortona la vuole portare in Europa inseguendo il sogno di Beniamino Gavio, l’uomo che i sogni li sa realizzare, come dimostra la nuova cittadella dello sport che sta nascendo con vista sull’Autostrada Milano-Genova. Il basket italiano, deluso, ma anche rassicurato dall’Europeo finito senza medaglie, sta per cominciare la sua stagione con la Supercoppa italiana, mercoledì a Brescia. Tortona contro Sassari e poi Milano contro Bologna per la Bertram, profondamente rinnovata, è il primo test affrontato senza l’etichetta della squadra sorpresa. Ormai la tengono d’occhio tutti.

