Italiani navigatori solitari

Sono anche su TikTok. E da qualche giorno prima di Berlusconi: certo sul numero di follower sono un po’ indietro, ma mi impegnerò…”. Sorride Ambrogio Beccaria, il navigatore solitario che finalmente ha messo in mare la sua nuova barca, un Class 40 (40 sta per il numero di piedi in misura imperiale, ovvero 12 metri e 19 centimetri), e si appresta alla prima vera navigazione: in equipaggio fino a Lisbona e poi in solitario per 1.200 miglia. Grande Pirelli è il nome di questo gioiellino di tecnologia e sostenibilità che il 6 novembre sarà al via della Rotta del Rhum la regata che parte da Saint-Malo in Francia per raggiungere la Guadalupa, sempre territorio francese, ma ai Caraibi. Le 1.200 miglia che Ambrogio affronterà tra un paio di settimane servono come qualificazione per poter partecipare. Già nei prossimi giorni su TikTok ci sarà da divertirsi nel seguire la navigazione. Perché oggi i navigatori solitari continuano ad avere i calli sulle mani e la pelle bruciata da sole, ma sono iperconnessi: quindi Facebook, Instagram e, appunto, TikTok.

