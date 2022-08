Ricordiamo la vittoria dell'82 e non i retroscena: i campioni del Mundial furono scorticati

Immaginate Checco Zalone che intima a Lorenzo Insigne di annusare Enrico Mentana mentre è in call con Monica Bellucci. Assurdo, come no, però già accaduto: domenica 14 novembre 1982 durante una puntata di “Blitz”, ospite la nazionale di calcio campione del mondo. Cinque minuti dopo la sigla, già Paolo Villaggio denuncia il body odor di Gianni Minà, dando corpo olfattivo a un’impressione di trasandatezza causata dal pingue conduttore in cardigan attorniato da segaligni calciatori in completo e cravatta, incluso un giovanissimo Daniele Massaro con un’incongrua giacca da caccia dotata di toppa in pelle sulla spalla destra per ammortizzare il rinculo di un fucile che, si spera, non aveva portato nello studio F/2 di Milano.

