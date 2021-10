L'ultimo strumento di risoluzione dei conflitti? Il frisbee (e il suo galateo)

Ti diranno che il frisbee è lo sport del futuro. Tu: credici. In un lungo servizio del 2018 del NY Times, Jennifer Finney Boylan si chiedeva: “L’Ultimate Frisbee può davvero salvare il mondo?”. La scrittrice aveva raccontato la storia della scuola di Kfar Silver, Ashkelon, in Israele. Lì un gruppo di ragazzi, alcuni israeliani, altri palestinesi, aveva cercato di “imparare qualcosa sulla risoluzione dei conflitti giocando a Ultimate Frisbee”. Il programma portava il nome “Ultimate Peace” e David Barkan, amministratore delegato volontario del progetto, le aveva raccontato che la questione in fondo era semplice: si trattava di “cambiare una mentalità attraverso i valori dello sport che sappiano portare la pace tra le persone”. Scettica (“Ho faticato a immaginare come il frisbee - sul serio, il frisbee? - potesse riuscire dove mezzo secolo di diplomazia aveva fallito”), alla fine la Boylan si era lasciata convincere quando un suo vecchio amico e compagno di università, Steve Mooney, giocatore di Ultimate, le aveva dato questa illuminante spiegazione: "Diciamo che io sto per prendere il disco e mi hai colpito al braccio. Io dico che è fallo e tu no. Il gioco si ferma e sostanzialmente abbiamo una conversazione, io e te, sul fatto che sia stato un fallo o meno. Così la risolviamo”.

