Il non detto dei super soci della Superlega: guadagnare di più vincendo di meno

Il rischio di una lunga battaglia legale esiste, anzi è probabile, e potrebbe avere conseguenze pesantissime per il sistema. La riforma radicale della Champions League potrebbe essere una soluzione per evitare lo scontro

In una sola giornata, 12 club di calcio si sono messi contro i governi di mezza Europa, compreso quello dell’Unione, tutte le leghe, tutte le federazioni nazionali, l’Uefa, la Fifa, tutti gli altri club europei e a giudicare da reazioni su giornali, social, sondaggi istantanei anche un bel pezzo di tifosi. Il caso della Superlega immaginata, voluta e infine comunicata da 12 club di calcio tra cui Juventus, Milan e Inter, è roba seria, da non prendere né con istinto né con leggerezza. La dimostrazione sta proprio nella reazione di tutto il mondo, governi inclusi come si diceva. Perché qui il problema non è tanto il se (che comunque è un tema rilevante), ma il come.