Il delitto di Guerrino e il solito giudizio morale sui vestiti

"All the papers had to say was that Marilyn was found in the nude". “Tutto quello che i giornali trovarono da dire fu che Marilyn era stata trovata nuda”. Candle in the wind; 1973. Elton John la scrisse undici anni dopo la morte dell’attrice, ancora colpito, e offeso, dal modo in cui era stato trattato dalla stampa quel corpo riverso fra le lenzuola nell’ agosto del 1962. Da allora sono trascorsi cinquantatré anni, ci vengono le lacrime agli occhi ogni volta che la cantiamo, anche nella versione meno cruda che il baronetto dedicò a lady Diana per il suo funerale, nel 1997. Piangiamo tutti su quel dettaglio ignobile, epperò ieri mattina è stato rinvenuto a Milano il corpo di Roberto Guerrino, un ottimo professionista della traduzione simultanea ucciso da uno dei disgraziati – non ancora identificato – che si portava a casa dopo averli maldestramente approcciati su Grindr, e constatiamo che nessun giornale si è limitato alla cronaca (uomo ucciso in un appartamento milanese, si suppone dopo un incontro sessuale prezzolato sfociato in tragedia, che è già addentrarsi parecchio nel campo del verosimile e dell’ipotesi) ma tutti, indistintamente, hanno intinto voluttuosi la penna nella melma dei particolari della mise con cui è stato trovato.