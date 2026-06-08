Antonio Di Rosa è il nuovo direttore della Stampa. Tancredi e De Angelis vice. Parte la gestione Sae

Il gruppo SAE ha annunciato oggi la nomina di Antonio Di Rosa come nuovo direttore de La Stampa. L'incarico decorrerà dal primo luglio 2026. Di Rosa, già direttore di Secolo XIX, Gazzetta dello Sport, LaPresse e La Nuova Sardegna, è attualmente direttore editoriale dell'intero gruppo. Anche il vicedirettore vicario sarà un uomo di SAE: Luciano Tancredi, attualmente direttore della Nuova Sardegna e anche lui, precedentemente, alla guida editoriale dell'intero gruppo. Completa il pacchetto di incarichi quello da vicedirettore che sarà affidato all'editorialista politico del quotidiano torinese Alessandro De Angelis. Saranno, inoltre, confermati alcuni dei vicedirettori al momento in carica.