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Novità editoriali

Antonio Di Rosa è il nuovo direttore della Stampa. Tancredi e De Angelis vice. Parte la gestione Sae

Il primo è l'attuale direttore editoriale del gruppo guidato da Alberto Leonardis – che qualche giorno fa al Foglio disse: "La Stampa non sarà più una piccola Repubblica" – il secondo è l'attuale direttore della Nuova Sardegna (altro quotidiano di Sae). Gli incarichi decorreranno da inizio luglio

di
Redazione
8 GIU 26
Ultimo aggiornamento: 17:22
Immagine di Antonio Di Rosa è il nuovo direttore della Stampa. Tancredi e De Angelis vice. Parte la gestione Sae
Il gruppo SAE ha annunciato oggi la nomina di Antonio Di Rosa come nuovo direttore de La Stampa. L'incarico decorrerà dal primo luglio 2026. Di Rosa, già direttore di Secolo XIX, Gazzetta dello Sport, LaPresse e La Nuova Sardegna, è attualmente direttore editoriale dell'intero gruppo. Anche il vicedirettore vicario sarà un uomo di SAE: Luciano Tancredi, attualmente direttore della Nuova Sardegna e anche lui, precedentemente, alla guida editoriale dell'intero gruppo. Completa il pacchetto di incarichi quello da vicedirettore che sarà affidato all'editorialista politico del quotidiano torinese Alessandro De Angelis. Saranno, inoltre, confermati alcuni dei vicedirettori al momento in carica.
Qui l'intervista che facemmo ad Alberto Leonardis, presidente di Sae, nei giorni successivi all'acquisto del quotidiano torinese:

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