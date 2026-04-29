Pronti a un'ondata di migranti super-ricchi

Prepariamoci a una nuova ondata di immigrati, stavolta però da Dubai, Yacht e jet privati potrebbero presto portare in Italia migliaia di super-ricchi, che non si sentono più al sicuro negli Emirati presi di mira da missili e droni iraniani. E non possono neanche lamentarsi: le cronache occidentali raccontano che chi posta sui propri social video di bombardamenti o di altri disagi, rischia il carcere. In questi giorni lo sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum ha dato il via a un’operazione di rilancio per Dubai: ha ottenuto fondi, dato garanzie, e dice che solo il dodici per cento degli expat non è rientrato dopo l’iniziale fuggi-fuggi. Sarà; eppure si racconta che i grattacieli emiratini non siano più pieni come prima. Ma soprattutto, è ormai di dominio pubblico che molti miliardari, che fino a poco tempo fa aspiravano a diventare emiri o sceicchi, ora sognano di riconvertirsi in bauscia; e cercando casa a Milano.

Il capoluogo lombardo rischia così di diventare una sorta di Lampedusa per super-ricchi in fuga, con jacuzzi piene di gente come fossero carri bestiame e insufficienti scorte di champagne. Bisogna iniziare sin da subito a prevedere aiuti, rifornendo le mense Caritas di aragoste, caviale e ostriche con le perle dentro; e urge un piano di accoglienza che faccia sentire questi ricchissimi presto integrati nella società e nel tessuto meneghino, fare cioè di Milano la Riace dei miliardari profughi da Dubai. Mettiamoci nei loro panni firmati: è gente che arriva dall’Arabia, e si ritrova nella nebbia; oltre allo shock culturale si rischia anche quello termico. Fortuna che i prezzi di Milano sono già gli stessi di Dubai, specie al metro quadro; questo dovrebbe aiutarli a farli sentire a casa, o comunque a fargli sentire il peso economico di una casa. Ma sarebbe bello se a Milano venisse costruito anche un nuovo grattacielo pensato appositamente per i ricchi fuggiti da Dubai: il Deserto Verticale. Un complesso residenziale che coniuga design e domotica, il tutto in sabbia bagnata. Ma non basta un’urbanistica inclusiva: Milano deve farsi accogliente anche nella sostanza.