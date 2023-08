I bei tempi andati in cui il mondo era delle ragazze

Sì, narcisista, maschio tossico, manipolatore, quello che volete ma la verità è un’altra, fidanzarsi è diventata un’impresa, nell’anno di scarsissima grazia 2023 io non ci proverei nemmeno, né per sfizio, né mai. Si sta assistendo a un cortocircuito epocale: il sesso è a zero, frega più niente a nessuno, l’intrattenimento etero maschio indoor è ai massimi storici: videogiochi, chat degli amici che è come al bar, sesso libero anzi liberissimo, è un grande outlet, basta mettersi su Tinder un quarto d’ora o iscriversi al padel, meglio ancora – una partita e trovi tutto gratis. Gratis! Se ti va bene sale in casa, cucina, pulisce e se ne va. C’è una pletora di ragazze sfiduciate ma disposte a ogni tentativo. Il maschio non è mai stato così disinteressato. E quindi più potente. Nessun precedente nella storia, si deve tornare al medioevo per imbattersi in un asservimento così grave. Non basta nessuna quota rosa, certificazione Iso parità, servirebbe un lavaggio del cervello mondiale con la varechina. Se basta. La femmina è ridotta solo a bersaglio psicologico. Buttata via e spesso neanche usata. La proliferazione di una certa terminologia medico-disperata spiega tutto: maschio tossico, manipolatore, varie. Vuol dire solo una cosa: comandano.

