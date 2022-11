Ironia della sorte: Mehran è morto nello stesso aeroporto dove ha vissuto per 18 anni.

E’ morto l’uomo che per 18 anni non era stato né di qua, né di là. Era vissuto su una panchina, all’aeroporto Charles De Gaulle di Parigi. Si lavava e faceva la doccia nei cessi pubblici dello scalo. Viveva della carità dei dipendenti. Non poteva né restare né partire. Né stare di qua né stare di là. Non aveva posto dove andare. Né in cielo né in terra. La sua fortuna era che gli aeroporti francesi funzionano, non si resta mai al freddo o al buio, non ti aggrediscono, nessuno ti manda via, non ti danno del carico residuale. Altra sua fortuna: che gli aeroporti stanno sulla terra ferma. E che agli aerei non si può imporre di non atterrare. Poteva andargli molto peggio. Gli fosse successo a uno scalo marittimo, che so, dite voi quale vi viene in mente, forse gli avrebbero ingiunto di trascorrere diciott’anni in mare, in attesa che qualche altro porto decidesse di accoglierlo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE