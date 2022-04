La sentenza della Corte sui cognomi avvicinerà ulteriormente l'uomo alla condizione del fuco

Volete il cognome, avrete l’estinzione. Come incipit mi piace molto anche se necessita di parecchie spiegazioni. Tanto per cominciare quando dico “volete”, in riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale contro l’automatismo del cognome paterno ai figli, non mi rivolgo a tutte le donne: mi rivolgo alle donne che pensano di poter prosperare sulla continua umiliazione degli uomini. Quando parlo di estinzione mi riferisco al crollo demografico che sta affossando l’Italia (leggere “Gli ultimi italiani” dello statistico Roberto Volpi per credere) e che questa sentenza non farà che accelerare. Perché, come ha scritto il mascolinista americano Jack Donovan, un personaggio per i miei gusti un po’ troppo tatuato e però necessario, “gli uomini vogliono essere ricordati, vogliono che la loro tradizione sopravviva”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE