Animalisti, il problema non sono le parole del Papa ma le follie della pet economy

Non solo preferiamo cani e gatti ai bambini, come ha detto il pontefice. La “burocrazia del Bene” snatura il nostro rapporto con gli animali

L’ultima offerta, nella catena di negozi specializzati Moby Dick, sono le coperte e le ciotole per cani e gatti in tre diverse linee di moda: i supereroi della Marvel, Star Wars o Minnie e Topolino. Secondo i gusti dei padroni, o quelli presumibili di cani e gatti interpretati dai padroni. Ciascuna ciotola o coperta è in vendita a partire da 8 euro e 90 centesimi. Per i domestici di compagnia sono disponibili anche peluche a prova di denti, che tengano compagnia a loro. Giusto perché s’aggiorni chi è rimasto fermo all’arcaico dono dell’osso di bufalo (preferibile l’anallergico corno di cervo), o addirittura a quello regalato fresco nelle macellerie: l’Uomo Ragno come “soft plush dog toy Spiderman” costa 15 euro e 50.