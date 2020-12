Per il New Yorker il dating in pandemia ricorda i romanzi di Jane Austen (sgrunt)

Ricorderete senz’altro che a un certo punto delle crociate correttive contro il linguaggio, non avendo di meglio da fare e nemmeno qualcuno di cui innamorarci, stabilimmo che single era parola giudicante e crudele. Emma Watson chiedeva allora d’essere definita self partnered, e non single, di modo che si capisse che non era sola: lei stava con se stessa e ne era felice, fiera. Niente ha bastonato quella fiera contentezza più della pandemia. Ogni solitario lo sa, e ne ha avuto prova e controprova a Natale, quando s’è ritrovato a fare pensieri che non condivideva, a dirsi sottovoce e sottoterra che un salotto pieno di gatti non potrà mai sostituirne uno pieno di zie, figli, nipoti, amanti, spingendosi addirittura a riconsiderare un ex, come succede dopo certe chiacchierate con un ginecologo.

