I quattro figli a due a due di Miguel Bosé

Era il 1994 quando Miguel Bosé cantò “Se tu non torni” al Festivalbar. E vinse, naturalmente. Come fai a non vincere con un pezzo che fa: “Se tu non torni, non tornerà neanche l’estate, e resteremo qui io e mia madre a guardare la pioggia” e poi “se tu non torni, non tornerà nemmeno il sole e resteremo qui io e mio fratello a guardare la terra, che era così bella quando ci correvi, con un profumo d’erba che tu respiravi”. Quella canzone profumava di Seamus Heaney e Neruda, nespole e castagne, inizio, fine e trapasso. Da allora sono passati ventisei anni, e ventisei anni precisi è durata la convivenza di Bosé e Nacho Palau, che nel 2011 hanno avuto quattro figli da due madri biologiche diverse, e nel 2018 si sono separati, tenendosi ciascuno i figli “geneticamente propri”.

