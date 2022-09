La scuola in decrescita

Un milione di studenti in meno in 10 anni. Servono idee, non populismo

Secondo il Sole 24 Ore, sono 7 milioni e 300 mila gli allievi di ogni ordine e grado tornati in classe ieri. Nel 2021 erano 7 milioni e 500 mila, 200 mila in più. Secondo i calcoli del quotidiano nei dieci anni passati la diminuzione della popolazione scolastica è stata di un milione. La riduzione è per ora avvertita nelle scuole per l’infanzia e nelle primarie, in quanto dovuta al calo demografico. Ma tra pochi anni, meno di cinque, incomincerà a interessare anche le medie superiori. Significa, nel giro di pochi anni, perdere circa diecimila classi. Secondo il Sole, che fa riferimento a dati del Mef, la scuola perderà nei prossimi dieci anni un ulteriore milione e 400 mila allievi e la riduzione delle cattedre riguarderà almeno 126 mila docenti. Il problema di rimodellare l’intero sistema – plessi scolastici e personale – sulla riduzione dell’utenza non è rimandabile alle calende.