Suona la campanella per 7 milioni di studenti. È il ritorno alla normalità

Oggi si torna in classe senza mascherine, distanziamento e senza la temuta Dad. In diverse regioni il primo giorno sarà invece domani, martedì 13 settembre

È suonata la campanella per milioni di studenti che oggi iniziano l'anno scolastico. Una campanella speciale che segna un ritorno alla normalità. Da quest'anno si torna tutti in classe senza mascherine, distanziamento e senza la temuta Dad.

"Quando sono entrata a scuola ho abbracciato la bidella Albertina perché era da troppo tempo che non potevo baciarla e abbracciarla" dice una studentessa del Liceo Classico-Linguistico "Immanuel Kant" di Roma. "Senza mascherina e senza restrizione è tutto più inclusivo e migliore rispetto agli ultimi due anni che sono stati davvero pessimi" aggiunge uno studente.

Abbracci, baci e tanti sorrisi (finalmente) hanno dato il via a questo primo giorno di scuola per gli oltre 7 milioni di studenti ( dicono i dati del ministero dell'Istruzione). Martedì 13 settembre, torneranno sui banchi gli studenti della Campania, il 14 inizieranno le lezioni in Calabria, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Umbria. Gli ultimi ad iniziare l'anno scolastico saranno gli studenti della Sicilia e della Valle d'Aosta dove la campanella suonerà il 19 settembre. "I miei auguri alla comunità scolastica, a studentesse e studenti, alle famiglie e a tutto il personale per un anno scolastico aperto, inclusivo e affettuoso" è stato l'augurio del ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi che ha postato su Twitter.