Lezione sul determinismo (con l'aiuto di Edoardo Albinati)

Scuola cattolica o di borgata, il destino di un ragazzo non è mai segnato: qualunque sia il condizionamento economico e culturale, ogni persona contiene una x, un’incognita privata che può trasformare in mille modi differenti l’equazione che ognuno di noi rappresenta

Settimane fortunate, in cui il programma scolastico si ravviva a contatto con il presente, sassi che battono uno contro l’altro, fanno scintille e accendono l’attenzione. In classe siamo ancora studiando il Naturalismo, la corrente letteraria che rimise la realtà nuda e cruda al centro delle sue opere. E uno dei suoi aspetti fondamentali, teorizzato da Hippolyte Taine, è senz’altro il determinismo: nessuno si illuda di essere unico, irripetibile, eccezionale, siamo tutti il risultato di condizionamenti sociali, storici, genetici che si sommano tra loro fino a comporre un’esistenza pressocché inevitabile. Milieu, moment, race sono in francese i termini che indicano le pressioni che la nostra malleabile creta subisce: ambiente, momento, razza. Chi nasce in un certo luogo, in un certo periodo, figlio di tali genitori sarà plasmato inesorabilmente da quelle mani sempre al lavoro. Ogni illusione romantica di straordinarietà è una poetica menzogna.