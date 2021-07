Il volo nello spazio di Jeff Bezos. Segui la diretta

Il cronoprogramma, l'orario, lo streaming e tutto quello che c'è da sapere sul volo suborbitale di New Shepard, la capsula costruita dalla compagnia spaziale Blue Origin

Il 20 luglio 1969 la missione spaziale Apollo 11 portò i primi uomini sulla Luna, gli astronauti statunitensi Neil Armstrong e Buzz Aldrin. Cinquantadue anni dopo Jeff Bezos, l'uomo più ricco del mondo, sta per lanciarsi in un viaggio supersonico ai confini dello spazio. E resterà in orbita - potere dei simboli - esattamente 11 minuti dal decollo all'atterraggio. Al momento di atterrare, una delle fasi più delicate, la corsa della navicella sarà frenata dai paracadute e dall’accensione per qualche secondo di alcuni retrorazzi.

Pubblicità

A beautiful landing back in the West Texas desert today. pic.twitter.com/ii3LJriSFc — Blue Origin (@blueorigin) April 14, 2021

Safety is and will always be our top priority. Hear from Gary Lai and Laura Stiles about our approach to safety and reliability. Watch the #NSFirstHumanFlight launch live on https://t.co/7Y4TherpLr pic.twitter.com/xiHJpOyQ2p — Blue Origin (@blueorigin) July 19, 2021

Jeff Bezos - fondatore di Amazon, di cui ha appena lasciato il testimone a Andy Jassy, nuovo ceo dai primi di luglio - volerà a bordo di New Shepard, una capsula suborbitale e un sistema di lancio costruito dalla sua compagnia spaziale Blue Origin. Con lui ci saranno suo fratello, Mark Bezos, la pilota 82enne Wally Funk, che si era addestrata per la missione Nasa "Mercury 13" ma poi non era mai decollata e un diciottenne diplomato al liceo di nome Oliver Daemen, che sarà il primo cliente pagante a bordo di New Shepard. Secondo Blue Origin, Funk diventerà la persona più anziana ad avere mai raggiunto lo spazio e Daemen la più giovane.

Blue Origin New Shepard First Human Flighthttps://t.co/bVtCSwyAAI pic.twitter.com/B9bQB11Ckw — Future Spaces (@SpacesFuture) July 19, 2021

La sfida con Virgin Galactic

Bezos però non otterrà il record per avere inviato il primo razzo "turistico" nello spazio, perché Richard Branson, miliardario inglese che possiede la galassia delle aziende Virgin, lo ha anticipato domenica 11 luglio, volando ai confini dello spazio con la sua VSS Unity. Branson compete dal 2004 con Bezos per dare via al turismo spaziale, un nascente mercato che si inserisce in uns segmento economico che era occupato finora solo da soggetti pubblici. In questo articolo abbiamo descritto le caratteristiche di questo duello tra miliardari - che è in realtà anche una staffetta: il risultato positivo o negativo dell'uno influenzerà lo sviluppo futuro del concorrente e l’affidabilità con cui viene percepito dai clienti.

Wishing the entire @blueorigin team a successful and safe flight from all of us @VirginGalactic. pic.twitter.com/LSZXk3LoaD — Virgin Galactic (@virgingalactic) July 19, 2021

Viaggio suborbitale. Dove inizia lo spazio?

A dirla tutta, né Blue Origin né Virgin Galactic porteranno davvero "nello spazio" i propri ospiti, che in effetti non usciranno mai dall’atmosfera terrestre. Si tratta in entrambi i casi di viaggi suborbitali. I veicoli infatti non saranno mai così distanti da poter cominciare ad orbitare intorno al globo - pur avvicinandosi a questo limite – e percorreranno una traiettoria “ad arco”. Per orientarsi meglio si può prendere come riferimento la linea di Kármán: una linea convenzionale a 100 chilometri di altezza dalla Terra che delimita i viaggi aeronautici da quelli aerospaziali, secondo quanto accettato dalla comunità aeronautica internazionale. Bezos supererà di poco questa altitudine, mentre Branson è rimasto più sotto, raggiungendo un livello tra gli 80 e i 90 chilometri. Tuttavia, la linea di Kármán non è riconosciuta dalle maggiori autorità americane, che abbassano quel limite proprio a 80 chilometri di altezza.

Come seguire la diretta del volo di Bezos nello spazio

New Shepard prenderà il volo dalle strutture di Blue Origin vicino a Van Horn, in Texas, a circa due ore da El Paso alle 09:00 di martedì nel fuso orario Eastern Time (le 15:00 ora italiana), meteo permettendo. L'evento sarà trasmesso integralmente nel livestream di Blue Origin (il video che trovate in testa a questo articolo) e inizierà intorno a mezzogiorno e mezzo, orario italiano. potremo assistere alle riprese esterne del razzo e della capsula mentre si alzano verso il cosmo, mentre le riprese dell'interno - e le espressioni facciali di Bezos e dei suoi compagni di viaggio - non verranno rilasciate fino a dopo l'atterraggio.

Every astronaut on #NewShepard has a window seat. Bid for the very first seat at https://t.co/7Y4The9OmR pic.twitter.com/Itdb4wtX8e — Blue Origin (@blueorigin) May 21, 2021

Inoltre il Washington Post - che nel 2013 Bezos ha acquistato personalmente (non per conto di Amazon, cioè) per 250 milioni di dollari dalla famiglia Graham, che gestiva ininterrottamente il giornale dal 1933 - seguirà con una diretta speciale il volo. "Space Launch LIVE: Blue Origin & Jeff Bezos Go To Space", sarà condotto da Libby Casey del Washington Post e Chris Jacobs di Discovery, con le analisi del giornalista spaziale Christian Davenport e i commenti dell'astronauta Leland Melvin, della dottoressa Ellen Stofan, del sottosegretario per la scienza e la ricerca dello Smithsonian e di un team di esperti dello Smithsonian Air & Space Museum. Proprio Christian Devenport, uno dei più cronisti più esperti in materia, ieri si è fatto un selfie nel centro di addestramento di Blue Origin.

La tabella di marcia di Blue Origin: cosa succede minuto per minuto

Ecco il cronoprogramma

(Nota: T- indica "l'ora prima del decollo", T+ "l'ora dopo il decollo". Se tutto va secondo i piani, "T" saranno le nostre ore 15:00. Se ci saranno ritardi dovuti a cause meteorologiche, la tabella di marcia verrà mantenuta, ma la "T" cambierà):

T-90 minuti: inizia il webcast

T-45 minuti: gli astronauti lasciano il centro di addestramento di Blue Origin per la rampa di lancio

T-30 minuti: gli astronauti salgono sulla torre di lancio. Se tutto è ok, saliranno a bordo della capsula

T-24 minuti: il portello della capsula di New Shepard si chiuderà

T0: Decollo

T+ 3 minuti (circa): la capsula supera i 62 miglia di altitudine, confine riconosciuto dello spazio esterno

T+ 4 minuti (circa): la capsula raggiunge la sommità della sua traiettoria di volo e i passeggeri trascorrono alcuni minuti in assenza di gravità

T+8 minuti: il razzo di Shepard atterra su una piattaforma di terra

T+11 minuti: New Shepard, con i paracadute dispiegati, atterra nelle vicinanze

T+22 minuti: il portello si apre e gli astronauti sbarcano

T+30 minuti: conclusione del webcast

T+ 2 ore (circa): inizia la conferenza stampa con Bezos e altri astronauti