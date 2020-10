Il caso “LightUp” e gli ostacoli giudiziari alla ricerca scientifica in Italia

La ricerca approvata e finanziata dallo European research council doveva studiare come recuperare la vista in pazienti con danni cerebrali dovuti a ictus o traumi (circa 100 mila l’anno in Italia). Ma prevedeva la sperimentazione sulle scimmie e gli animalisti si sono opposti

Con l’ordinanza del Consiglio di stato del 9 ottobre scorso, che sospende il progetto di ricerca “LightUp” si chiude, per il momento almeno, una vicenda che ha scosso, e non poco, la comunità scientifica. In breve, il progetto LightUp, sottomesso nel febbraio 2017, viene approvato e finanziato dallo European research council (Erc) all’inizio 2018. La ricerca parte nell’ottobre dello stesso anno, con l’obiettivo di studiare come recuperare le funzioni visive compromesse in pazienti che hanno subito danni cerebrali dovuti a ictus o traumi. Per avere un’idea, questi pazienti sono circa 100 mila l’anno in Italia e la cecità di cui sono affetti non dev’essere confusa con quella dovuta a lesioni della retina. Parte del progetto prevede la sperimentazione su primati non-umani, che consente di indagare, a livello di singoli neuroni, quei fenomeni di plasticità la cui comprensione è decisiva per il recupero di molte funzioni, vista inclusa. Comincia così quella che è una tipica storia italiana.

