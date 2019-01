Un’eclissi che, nuvole permettendo, s’è vista al suo massimo proprio quando il Foglio di oggi arrivava nelle edicole. I primi germogli, di vita breve, portati dai cinesi. Un anniversario importante, tra non molto. Numeri lunari, di Roberto Raja.

6.12

L’ora, questa mattina, in cui l’eclissi lunare ha raggiunto il suo massimo. La Luna è entrata nel cono d’ombra della Terra, non è scomparsa del tutto dal cielo ancora buio a quell’ora, ma ha assunto un colore rosso scuro, per via dei raggi solari rifratti dall’atmosfera terrestre.

Come vedere l'eclissi di Superluna del 21 gennaio Dove e quando vedere l'eclissi, perché si chiama "luna rossa" e tutto quello che c'è da sapere su un fenomeno che si verifica per il secondo anno di seguito a gennaio. E anche lo streaming per chi è troppo pigro per svegliarsi alle 6 di lunedì

14 per cento

Tanto più grande, se si è riusciti a vederla, è apparsa la Luna rispetto all’eclissi del luglio scorso, la più lunga del secolo, perché il momento in cui si trova più vicina alla Terra nella sua orbita coincide oggi con la fase di Luna piena.

212

Le ore di vita delle prime piantine terrestri fatte germogliare sulla Luna. Il cotone germogliato il 7 gennaio non ha resistito alle gelide temperature della notte lunare. I semi di cotone, contenuti in un recipiente insieme ad acqua, terriccio, patate, arabetta comune e alcune uova di moscerino della frutta, erano stati portati sulla Luna nell’ambito della missione spaziale cinese Chang’e-4.

52

I gradi sottozero che ha raggiunto il contenitore della biosfera, che non era riscaldato, nella notte lunare. Il ciclo giorno-notte sulla Luna è molto più lungo di quello terrestre, dal momento che il satellite impiega 27 giorni per una rotazione, portando la durata del giorno e della notte a due delle nostre settimane.

4

Le missioni lunari effettuate fin qui dalla Cina. Nel 2007 il primo lancio (Chang’e-1). Nel 2013 il primo allunaggio con il lander di Chang’e-3. Il lander di Chang’e-4 è atterrato per la prima volta in assoluto sulla faccia nascosta della Luna.

50

Gli anni che ci separano, tra pochi mesi, dal primo uomo sulla Luna. Con il programma spaziale americano, a fine dicembre 1968 l’Apollo 8 era stata la prima astronave con a bordo un equipaggio a orbitare intorno alla Luna. Dopo le missioni dell’Apollo 9 (marzo 1969) e Apollo 10 (maggio), il 20 luglio 1969 Neil Armstrong fu il primo uomo a mettere piede sul suolo lunare. Lo seguì poco dopo Buzz Aldrin. Il terzo membro della missione Apollo 11, Michael Collins, rimase in orbita ad aspettarli.