I segnali non sono affatto buoni

L'Oms ha commesso un clamoroso errore nell'ultimo aggiornamento settimanale. E nessuno se n'è accorto, per tutta la settimana

Non sono buoni segnali. Nell’aggiornamento epidemiologico settimanale Covid-19 dell’8 dicembre (Covid-19 – Weekly epidemiological update – 8 December 2020) l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) riporta nella riga finale questi dati cumulativi fino alla data del 7 dicembre: numero di casi nel mondo 65.872.391, numero di morti nel mondo 1.523.656. E fin qui niente da obiettare, trattasi di dati grezzi che non abbiamo motivo di non ritenere attendibili.

Pubblicità

Pubblicità