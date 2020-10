Una bolla anti Covid per le Rsa

Gran parte dei decessi per coronavirus è nelle residenze per anziani. Una proposta per isolare ospiti e lavoratori

Nel pieno della ripresa della seconda ondata, gli interventi messi in campo dal governo sono una riproposizione di quanto è stato già fatto tra marzo e maggio scorso. All’epoca del virus non si sapeva quasi niente, ed era comprensibile navigare a vista. Oggi le informazioni a disposizione sono comunque poche, ma ciò che sappiamo non sembra essere usato nel disegnare le restrizioni. La letalità del Covid è molto maggiore per gli anziani. Tutti ricordano il dramma delle Rsa (strutture che ospitano persone non autosufficienti che non possono essere assistite a casa), che durante la fase iniziale della pandemia si erano rivelate i peggiori focolai del virus: concentrazioni di anziani in cattive condizioni di salute, e protocolli igienico-sanitari non coordinati.

Pubblicità

Pubblicità