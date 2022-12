Il fronte rossobruno italiano fa successo in Russia

In Russia c’è un celebre propagandista putiniano, Vladimir Solovyov, invitato molte volte anche dalle tv italiane, che conduce un talk show in cui ripetutamente si invita allo sterminio degli ucraini, a cancellare dalla faccia della terra città come Kyiv e Kharkiv, a sganciare l’atomica sulle capitali occidentali, etc. È nello show di questa specie di Goebbels di Putin che l’editore italiano Sandro Teti ha presentato un libro appena pubblicato in Italia sull’Ucraina con articoli di autori come Luciano Canfora, Moni Ovadia, Franco Cardini, Toni Capuozzo, Fabio Mini.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE