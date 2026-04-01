Nella notte fra il 31 marzo e il primo aprile, sull’Ucraina sono caduti circa 200 droni russi Shahed a lunga gittata, e altri 139 droni. Una notte più tranquilla dell’usato, dunque. Appena tre morti civili, soltanto 33 feriti. A mattina fatta, il portavoce russo, quello che si è storto il collo a furia di inchinarsi, ha ingiunto all’Ucraina di abbandonare il Donetsk sui due piedi.

In quello che chiamiamo medio oriente, benché si allarghi e si restringa come un soffietto, i bombardamenti nella notte fra il 31 marzo e il primo aprile sono proseguiti come d’abitudine, spartiti o indistinguibili fra Israele e Usa, Iran e Yemen, Hashd al Shabi iracheni e resti di Hezbollah libanesi, Turchia e Siria, eccetera. Trump ha detto che la guerra può finire presto, in poche settimane, anche senza accordo con l’Iran, anche senza aprire lo Stretto. Il governo israeliano era ancora provato dai brindisi alle forche.

Nella stessa data, era più difficile trovare le cifre quotidiane di bombardamenti, esplosioni, massacri, in Sudan, dove il conto si perde. Però è uscito il rapporto di Medici senza frontiere sugli stupri e le violenze che vengono perpetrate da ogni parte, come un accompagnamento ininterrotto, un universale danno collaterale – salvo che si capisca che la cosiddetta guerra civile è un danno collaterale del vero programma universale, gli stupri di bambine ragazze e donne. Gli “stupri etnici”, la “pulizia etnica”, come si cominciò, quasi pudicamente, a chiamarli contro la Bosnia dei primi anni 90.